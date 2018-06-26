Damien Comolli'den Fernando Torres'e ret

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, şuan bonservisi elinde olan İspanyol golcü Torres'i reddettiği öğrenildi.
Comolli'nin Liverpool'da görev yaptığı dönemde Kırmızılar'ın formasını giyen İspanyol golcü, Atletico Madrid macerasından sonra boşa çıkınca menajerinin Comolli ile temas kurduğu bildirildi.
Görüşmede Tecrübeli forvetin Fener'e gelebileceğini söyleyen menajere Fransız sportif direktörün çok kesin bir şekilde "Hayır" yanıtı verdiği kaydedildi.
Yıldız oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. (SABAH)
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