SPOR

Damien Comolli'den Fernando Torres'e ret

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, şuan bonservisi elinde olan İspanyol golcü Torres'i reddettiği ortaya çıktı.

Damien Comolli'den Fernando Torres'e ret

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, şuan bonservisi elinde olan İspanyol golcü Torres'i reddettiği öğrenildi.

Comolli'nin Liverpool'da görev yaptığı dönemde Kırmızılar'ın formasını giyen İspanyol golcü, Atletico Madrid macerasından sonra boşa çıkınca menajerinin Comolli ile temas kurduğu bildirildi.

Görüşmede Tecrübeli forvetin Fener'e gelebileceğini söyleyen menajere Fransız sportif direktörün çok kesin bir şekilde "Hayır" yanıtı verdiği kaydedildi.

Yıldız oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli fernando torres

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