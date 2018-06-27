Damien Comolli'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun imza töreninde transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Comolli, "Bazı oyuncularla görüşüyoruz. Doğru zamanda açıklamaları yapmak istiyoruz. Gerek Phillip gerek ben çok oyuncu izliyoruz. Farklı hedeflere yoğunlaşmış durumdayız. Doğru zamanda bunları açıklayacağız. Basının manşetlere ihtiyacı olduğunu biliyorum ama bizim de doğru transferlere ihtiyacımız var. Bu gizliliğin sağlanması gerekli. İşimizi yapmak istiyorsak, en iyi şekilde transfer yapmak istiyorsak bunun gizli bir şekilde olması gerekli" dedi.

Oyuncuları tanıdıklarını belirten Hollandalı hoca, "Bu takım geçtiğimiz sezon 46 maç oynadı. Ben bu maçların 40'ını izledim. Futbolcuları çok yakından tanıyorum. Takımı oluşturan parçalar onlar. Phillip ile de konuşmalarımız oldu. Takım hakkında çok konuştuk. Nasıl bir takım oluşturabiliriz diye hep konuşuyoruz. Cocu'nun Fenerbahçe teknik direktörü olmadığı kesinken o da çok sayıda Fenerbahçe maçı izledi ve benim kadar oyuncuları yakından tanıyor." ifadelerini kullandı.

