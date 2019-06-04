Damien Comolli'den transfer itirafı: Hatem Ben Arfa, Yacine Brahimi, Neven Subotic, Habib Diallo

Yaz döneminin en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'den transfer açıklamaları geldi. RMC Sport'un konuğu olan Fransız sportif direktör, gündemdeki birkaç isimle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Sunucunun "Şimdi transfer soracağım" sözleri üzerine Comolli, "Türk basınını ateşleyeceksin" dedi. Comolli, kendisine sorulan isimlere kısa kısa cevaplar verdi. İşte o isimler ve transfer durumları...

- Hatem Ben Arfa?

"Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. Çok iyi. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum."

- Yacine Brahimi?

"Onun ücretini ödeyemeyiz. Çok pahalı."

- Neven Subotic?

"Bu yaz merkez savunmacı transfer etmeye ihtiyacımızın olmamasını ümit ediyoruz."

- Habib Diallo?

"Ocak ayında transferi denedik ama çok pahalı gelmişti. Şimdi Ligue 1'e çıktılar. Hala transferi zor."

