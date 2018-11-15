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Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Comolli takımdan ayrılacak isimleri açıklarken, taraftarların durumlarını merak ettiği Volkan Demirel, Barış Alıcı, Valbuena ve Ozan Tufan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Comolli'nin açıklamaları;

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

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Gol sevinçlerine verdiği tepkilere de değinen Comolli, "Gol sevinçleriyle ilgili ise, bazılarında deliriyorum. Vahşice sevinebiliyorum. Bazense çok gösteremiyorum. Alanya maçında çok sevindim çünkü, Ayew ile konuşmamızda Galatasaray maçında çok kaçırmıştı, 'Gol atarsan sevinirim' dedim.

Gol sevinçlerine verdiği tepkilere de değinen Comolli, "Gol sevinçleriyle ilgili ise, bazılarında deliriyorum. Vahşice sevinebiliyorum. Bazense çok gösteremiyorum. Alanya maçında çok sevindim çünkü, Ayew ile konuşmamızda Galatasaray maçında çok kaçırmıştı, 'Gol atarsan sevinirim' dedim.
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Frey ile ilgili ise kulübe çok bağlı bir futbolcu ve karakteri çok iyi. Ayrıca bize attığı golle nefes aldırdı.

Frey ile ilgili ise kulübe çok bağlı bir futbolcu ve karakteri çok iyi. Ayrıca bize attığı golle nefes aldırdı.
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Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime inanılmazdı. Son maçlardaki etkisi ve taktik bilgisi inanılmazdı. Koeman, kendisinden defansif anlamda spesifik şeyler istemişti ve yaptı. Sabah onunla konuştum, 'Yorgunmusun?' dedim. 'Herşey iyi gidiyor' dedi. Anderlecht'e attığımız ikinci golde görebilirsiniz ki artık takım için oynuyor. Golü atmak yerine attırmıştı

Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime inanılmazdı. Son maçlardaki etkisi ve taktik bilgisi inanılmazdı. Koeman, kendisinden defansif anlamda spesifik şeyler istemişti ve yaptı. Sabah onunla konuştum, 'Yorgunmusun?' dedim. 'Herşey iyi gidiyor' dedi. Anderlecht'e attığımız ikinci golde görebilirsiniz ki artık takım için oynuyor. Golü atmak yerine attırmıştı
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Takımın hocası ben değilim, Erwin'e sormak daha doğru olur. Barış Alıcı son iki maçta oyuna girmeye çok yakındı ama o an gelişen şartlar buna engel oldu. Barış'ın sezon başı geldiğinde çok istekli ve iyi performanslar gösterdiğini gördük. Kötü sonuçlarla birlikte özgüveni etkileniyor. Oyuncuyu yakmak istemiyoruz. Kötü giden sonuçlarda özgüveni etkilenecektir. Kendisi ile konuşuyorum. Ona yüzde yüz inanıyorum. Erwin Koeman, ona hak ettiği zamanı verecektir. Tüm genç oyuncularla konuşuyoruz. 3-6-12 ay içinde neler istediğimizi söylüyoruz. Ona, kendisini anlattığımızda da aramızda anlaşabiliyoruz

Takımın hocası ben değilim, Erwin'e sormak daha doğru olur. Barış Alıcı son iki maçta oyuna girmeye çok yakındı ama o an gelişen şartlar buna engel oldu. Barış'ın sezon başı geldiğinde çok istekli ve iyi performanslar gösterdiğini gördük. Kötü sonuçlarla birlikte özgüveni etkileniyor. Oyuncuyu yakmak istemiyoruz. Kötü giden sonuçlarda özgüveni etkilenecektir. Kendisi ile konuşuyorum. Ona yüzde yüz inanıyorum. Erwin Koeman, ona hak ettiği zamanı verecektir. Tüm genç oyuncularla konuşuyoruz. 3-6-12 ay içinde neler istediğimizi söylüyoruz. Ona, kendisini anlattığımızda da aramızda anlaşabiliyoruz
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Berke Özer'in hareketleri inanılmaz çabuk. Kendisi U19 karşılaşmasında İngiltere ile özel bir maç yapacak, bende kendisini izleyeceğim. Gelişimi gerçekten inanılmaz

Berke Özer'in hareketleri inanılmaz çabuk. Kendisi U19 karşılaşmasında İngiltere ile özel bir maç yapacak, bende kendisini izleyeceğim. Gelişimi gerçekten inanılmaz
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Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Fransız isim şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Ekici yeni bir konu değil, sahalara dönme konusunda en yakın kendisi. Milli maç arasında takıma uygun olacağını söylemiştim.

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Fransız isim şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Ekici yeni bir konu değil, sahalara dönme konusunda en yakın kendisi. Milli maç arasında takıma uygun olacağını söylemiştim.
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Alper Potuk ve Şener Özbayraktar yakın zamanda hazır olacak.

Alper Potuk ve Şener Özbayraktar yakın zamanda hazır olacak.
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Oğuz Kaan Güçtekin'in gelecek hafta rehabilitasyonu başlayacak.

Oğuz Kaan Güçtekin'in gelecek hafta rehabilitasyonu başlayacak.
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Tolga Ciğerci'nin de morlukların geçtiğini gördük. Optimistik bakarsak kısa zamanda takıma katılacak o da.

Tolga Ciğerci'nin de morlukların geçtiğini gördük. Optimistik bakarsak kısa zamanda takıma katılacak o da.
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Volkan Demirel hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok, başkan konuşmuştu ve karar vermiştik. Başkanla konuştuğumuzdan beri bir gelişme yok.

Volkan Demirel hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok, başkan konuşmuştu ve karar vermiştik. Başkanla konuştuğumuzdan beri bir gelişme yok.
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Aatif ve Dirar ocak ayında başlayacak transfer sezonunu bekliyorlar. Ayrılacaklar.

Aatif ve Dirar ocak ayında başlayacak transfer sezonunu bekliyorlar. Ayrılacaklar.
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Ozan Tufan'la gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek.

Ozan Tufan'la gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek.
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Fenerbahçe Damien Comolli Barış Alıcı volkan demirel mathieu valbuena tolga ciğerci Aaatif Chahechouhe nabil dirar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
comolli keşke onlardan önce sen gitsen takım için daha faydalı olacaktır emin olun comolli
2 galibiyet aldık ya..konuşursun..seni konuşturanı göndermek lazım aslında.. Konuşana diil, konuşturana bakmak lazım...Freyin harika golüymüş :) komik şaklaban ya! Valbueana takım için oynuyormuş.. Anca mı anladın. Kendi transferlerin oynasın diye yırttınmasan zaten oynardı... Ya bi de benzia yı anlatsaydın çok bilmiş komisyoncu.. Eninde sonunda kovulcaksın.. Başbela sensin.
Ozanı kazanın sakın ha sakın tolgayla takası falan düşünmeyin
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