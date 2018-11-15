İşte Comolli'nin açıklamaları;

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

1 / 12 Gol sevinçlerine verdiği tepkilere de değinen Comolli, "Gol sevinçleriyle ilgili ise, bazılarında deliriyorum. Vahşice sevinebiliyorum. Bazense çok gösteremiyorum. Alanya maçında çok sevindim çünkü, Ayew ile konuşmamızda Galatasaray maçında çok kaçırmıştı, 'Gol atarsan sevinirim' dedim.

2 / 12 Frey ile ilgili ise kulübe çok bağlı bir futbolcu ve karakteri çok iyi. Ayrıca bize attığı golle nefes aldırdı.

3 / 12 Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime inanılmazdı. Son maçlardaki etkisi ve taktik bilgisi inanılmazdı. Koeman, kendisinden defansif anlamda spesifik şeyler istemişti ve yaptı. Sabah onunla konuştum, 'Yorgunmusun?' dedim. 'Herşey iyi gidiyor' dedi. Anderlecht'e attığımız ikinci golde görebilirsiniz ki artık takım için oynuyor. Golü atmak yerine attırmıştı

4 / 12 Takımın hocası ben değilim, Erwin'e sormak daha doğru olur. Barış Alıcı son iki maçta oyuna girmeye çok yakındı ama o an gelişen şartlar buna engel oldu. Barış'ın sezon başı geldiğinde çok istekli ve iyi performanslar gösterdiğini gördük. Kötü sonuçlarla birlikte özgüveni etkileniyor. Oyuncuyu yakmak istemiyoruz. Kötü giden sonuçlarda özgüveni etkilenecektir. Kendisi ile konuşuyorum. Ona yüzde yüz inanıyorum. Erwin Koeman, ona hak ettiği zamanı verecektir. Tüm genç oyuncularla konuşuyoruz. 3-6-12 ay içinde neler istediğimizi söylüyoruz. Ona, kendisini anlattığımızda da aramızda anlaşabiliyoruz

5 / 12 Berke Özer'in hareketleri inanılmaz çabuk. Kendisi U19 karşılaşmasında İngiltere ile özel bir maç yapacak, bende kendisini izleyeceğim. Gelişimi gerçekten inanılmaz

6 / 12 Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Fransız isim şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Ekici yeni bir konu değil, sahalara dönme konusunda en yakın kendisi. Milli maç arasında takıma uygun olacağını söylemiştim.

7 / 12 Alper Potuk ve Şener Özbayraktar yakın zamanda hazır olacak.

8 / 12 Oğuz Kaan Güçtekin'in gelecek hafta rehabilitasyonu başlayacak.

9 / 12 Tolga Ciğerci'nin de morlukların geçtiğini gördük. Optimistik bakarsak kısa zamanda takıma katılacak o da.

10 / 12 Volkan Demirel hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok, başkan konuşmuştu ve karar vermiştik. Başkanla konuştuğumuzdan beri bir gelişme yok.

11 / 12 Aatif ve Dirar ocak ayında başlayacak transfer sezonunu bekliyorlar. Ayrılacaklar.