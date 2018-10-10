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Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Comolli, Türkiye'ye gelirken 'yıldız avcısı' olarak lanse edilmişti. Tottenham'da görev yaptığı dönemde, Fransız futbol adamının keşfi olarak sunulan Modric, Ekotto, Suarez gibi yıldızları oyuncu izleme ekibindeki Steve Hitchen bulduğu ortaya çıktı.

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Steve Hitchen olmadan yolda kaldı. Tottenham ve Liverpool’da Comolli’nin keşifleri olarak bilinen yıldızları bulan ismin, ‘Oyuncu Avcısı’ olarak bilinen Steve Hitchen olduğu ortaya çıktı. 1995-2004 arasında futbolcu olan Hitchen’ın yolu Comolli ile kesişti. Hitchen, 2005’ten 1 Temmuz 2008’e kadar tamamen Comolli’ye bağlıydı. Comolli, Modric’in imza attığı gün Hitchen’ı resmi olarak kulübe aldı. Hitchen Ekotto, Bale ve Modric’i kazandırarak zirveye çıktı.

LİVERPOOL’DA BULUŞTULAR

28 Ekim 2008’de Tottenham’dan ayrılan Comolli, St. Etienne’e geçti. Hitchen 2011’e kadar Tottenham için çalışmaya devam etti. Comolli’nin 2011’de Liverpool’la anlaşmasıyla Hitchen tekrar onun için çalışmaya başladı. Hitchen, Ajax’ta uzun süre Suarez’i markajladı ve Liverpool’a kazanımını sağladı. İlerleyen süreçte Hitchen’ın tavsiyeleri uygulanmamaya başladı ve terfi alamamıştı. Nisan 2012’de Comolli görevden uzaklaştırıldı. Hitchen, Comolli’nin işsiz kaldığı dönemde Derby ve QPR için üst düzey pozisyonda adından söz ettirdi. Hitchen, Şubat 2017’de Tottenham Hocası Pochettino ısrarıyla scout şefi P. Mitchell’in yerini aldı ve Lucas Moura’yı kadroya kattı.

COMOLLI İÇİN BİZİ BIRAKTI

Damien Comolli’nin F.Bahçe’yle anlaştığı süreçte Tottenham’ın scout şefi olan Hitchen oradan ayrılmayı bile düşünmedi. Tottenham hocası Pochettino, bu sezon deplasmanda 3-0 kazanılan M. United maçının ardından, “Hitchen ve ekibine teşekkürler. Moura’yı getirdiler. Hitchen takım için önemli. Bu başarı onun” diye konuşmuştu. Tottenham’ın Pochettino’dan önceki hocası Redknapp ise, “Comolli başarılı oldu. Hitchen adındaki izcisi çok iyiydi. Fransa’da yaşayan İngiliz bir izciydi. Liverpool’a Comolli için gitti. Keşke kalsaydı. Tottenham’ın ana şefi bence o olmalıydı” sözlerini sarf etmişti. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Damien Comolli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cocu ve comolli takımı batirdiniz def olup gidin
Comelli Tam bir hırsız FB.yi soydu iflas ettirdi aldığı topcuların hepsi 3.4. sınıf birde 1 e 5 verdi bu FB için iflas demektir oda yetmiyormuş gibi getidiği hoca3. sınıf FB yönetimindekiler dahil hiçmi topdan anlayan yok bu işler böyle olmaz kulüp 4-5 yıl geri gitti tarftar kalmadı
hısız karektersiz pislik FB resmen 4-5 yıl geri gitti Comelli sayesinde
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