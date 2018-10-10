Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Steve Hitchen olmadan yolda kaldı. Tottenham ve Liverpool’da Comolli’nin keşifleri olarak bilinen yıldızları bulan ismin, ‘Oyuncu Avcısı’ olarak bilinen Steve Hitchen olduğu ortaya çıktı. 1995-2004 arasında futbolcu olan Hitchen’ın yolu Comolli ile kesişti. Hitchen, 2005’ten 1 Temmuz 2008’e kadar tamamen Comolli’ye bağlıydı. Comolli, Modric’in imza attığı gün Hitchen’ı resmi olarak kulübe aldı. Hitchen Ekotto, Bale ve Modric’i kazandırarak zirveye çıktı.

LİVERPOOL’DA BULUŞTULAR

28 Ekim 2008’de Tottenham’dan ayrılan Comolli, St. Etienne’e geçti. Hitchen 2011’e kadar Tottenham için çalışmaya devam etti. Comolli’nin 2011’de Liverpool’la anlaşmasıyla Hitchen tekrar onun için çalışmaya başladı. Hitchen, Ajax’ta uzun süre Suarez’i markajladı ve Liverpool’a kazanımını sağladı. İlerleyen süreçte Hitchen’ın tavsiyeleri uygulanmamaya başladı ve terfi alamamıştı. Nisan 2012’de Comolli görevden uzaklaştırıldı. Hitchen, Comolli’nin işsiz kaldığı dönemde Derby ve QPR için üst düzey pozisyonda adından söz ettirdi. Hitchen, Şubat 2017’de Tottenham Hocası Pochettino ısrarıyla scout şefi P. Mitchell’in yerini aldı ve Lucas Moura’yı kadroya kattı.