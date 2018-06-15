Damien Comolli: Hep günü kurtarmışlar

Kendisini 3 yıllığına F.Bahçe'ye bağlayan imzayı atan Damien Comolli, kulüpteki ilk günlerinde hasar tespit çalışmaları yapıyor. Bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için de girişimlerde bulunan Fransız idareci önceliği ise altyapıya vermiş durumda. Şu ana kadar nelerin yanlış yapıldığını tek tek teşhis edip ona göre tedaviye başlayacak olan deneyimli sportif direktör, yönetimle yaptığı görüşmede rahatsız olduğu şeyleri dile getirdi.

POTANSİYEL YÜKSEK

Fenerbahçe'de işlerin doğru yapılması halinde çok önemli başarılara imza atılabileceğinin altını çizen Comolli, "Bu kulüpte ilk günden itibaren potansiyelin çok yüksek olduğunu gördüm. F.Bahçe, Türk sporunun lokomotiflerinden... İsmine ve büyüklüğüne yakışır şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bundan böyle altyapısıyla da geleceğe umutla bakan bir kulüp olmalıyız. Altyapı kuralları olan, profesyonelce çalışılan futbolun temel taşıdır. Ancak şu ana kadar hiç profesyonelce çalışmalar yapılmamış. İşini bilen insanların görevlerinde olduğunu düşünmüyorum.

Sadece altyapıda değil sorunumuz. Benzer bir durum A takım için de geçerli. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla uzun vadeye yayılan bir plan ya da proje yok. Hep günü kurtarmak adına hamleler yapılmış. Transferler için de aynısını söylemek mümkün. Kalıcı başarı için altyapıda uygulayacağımız şeyleri, A takımımızda da hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı. (VATAN)

