Damien Comolli'nin başı büyük dertte! Ölüm tehditleri

Toulouse'un yeni başkanı olan Damien Comolli, sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehditleri sonrası polise başvurdu ve koruma talep etti.

La Depeche du Midi'de yer alan habere göre; RedBird Capital Partners'in Toulouse'u satın alması sonrası başkan olarak atanan Damien Comolli, yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonrası sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı. Bu tehditlerin dozunu artırması sonrası polise başvuran Comolli, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek koruma talep etti.

TEKNİK DİREKTÖR DE TEHDİT EDİLDİ

Ligue 1'den Ligue 2'ye düşen Toulouse'da teknik direktör Alain Casanova da 29 Haziran'da ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle polise başvurmuş ve soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucunda 15 yaşındaki bir genç taraftar gözaltına alınmış ve salıverilmişti.

Toulouse'daki yerel polisin Comolli'yi tehdit eden kişiyi tespit etmeye çalıştığı ve kısa süre içerisinde sonuca ulaşmayı umdukları bilgisi verildi.

(Sporx)

