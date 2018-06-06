Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli göreve başlıyor. İstanbul’a dün akşam gelen Fransız spor adamı, futbolun tek patronu olacak.

14-16 yaş takım antrenörlüğü ile futbola adım atan Comolli’nin kariyerinin öne çıkan detayları şöyle:

Antrenörlüğe Monaco’da 14-16 yaş grubunu çalıştırarak başlayan Comolli’yi burada keşfeden isim Arsene Wenger oldu. Ardından Comolli’yi yanına alan ve Arsenal’e götüren Wenger, vatandaşının gelişiminde büyük rol oynadı.

Damien Comolli ilerleyen yıllarda artık tek başına çalışma zamanının geldiğine karar verdi ve Arsenal’den ayrıldı. Saint-Etienne kulubünün başına geçti. Burada ilk sezonda başarı gelse de devamında teknik direktör ile yaşanan sorunlar ve mali sıkıntı sebebiyle takım düşüşe geçti ve ayrıldı.

İngiltere’ye dönerek Tottenham’ın futbol direktörü olan Comolli, o dönem Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Tuncay Şanlı’yı kadroya katmayı planlıyordu. Uzun süre Tuncay’ı takip eden Comolli daha sonra transferden vazgeçerek tercihini Dinamo Zagreb’te forma giyen Luka Modric’ten yana kullandı. Gareth Bale’i de Tottenham’a kazandıran Comolli transferde hedefi tutturdu. İngiliz ekibi iki yıldızını Real Madrid’e satarak net 131 milyon euro kazandı.