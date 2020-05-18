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Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin Fransız ekibi Marsilya'da göreve başlayacağı öne sürüldü

Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

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Fenerbahçe'ye başkan Ali Koç'un seçilmesiyle sportif direktör olarak gelen Damien Comolli, fırtınalı bir sürecin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Fransız futbol adamının geleceği konusunda ülkesinden çok önemli bir iddia geldi.

Fransa'da Marsilya Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Le Phoceen isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Marsilya'nın, Andoni Zubizaretta'dan boşalan sportif direktörlük görevine Comolli'yi getirmek istediği ifade edildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransız devinin, Comolli'yi göreve getirerek transferde bombaları patlatmayı planladığı belirtildi.

Comolli, ülkesinde daha önce Monaco ve St. Etienne'de görev almıştı. (Habertürk)

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