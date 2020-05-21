Damien Comolli Toulouse'a başkan oluyor!

Fenerbahçe'deki hamleleri eleştirilere maruz kalan ve Türkiye'den çok iyi anılarla ayrılamayan Damien Comolli, Fransa'da başkan oluyor.
Sezonun tescil edilmesiyle Ligue 2'ye düşen Toulouse, RedBird Capital Partners adında ABD'li bir yatırım şirketine satıldı.
Fransız basınında yer alan son bilgilere göre ABD'li şirket, Fransız spor adamı Damien Comolli'yi takımın başına getirerek, kulübün geleceğini şekillendirmesine izin verecek.
Fransa'da St.Etienne'in sportif direktörü olacağı ile ilgili iddialar da olan 47 yaşındaki Comolli'nin de bir takımı sıfırdan kurmaya sıcak baktığı vurgulandı.
(Sporx)
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