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Damien Comolli ve Volkan Ballı'dan Zenit yorumu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ve İdari Menajeri Volkan Ballı, Zenit ile eşleşmelerini değerlendirdi. Volkan Ballı Zenit'in güçlü bir rakip olduğunu söylerken, Comolli maçın oynanacağı Şubat ayında Rusya'daki havaya vurgu yaptı.

Damien Comolli ve Volkan Ballı'dan Zenit yorumu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Sportif Direktör Volkan Ballı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yeni idari menajeri Volkan Ballı; "Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Hepsi çok güçlü rakipler. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız. Hepimizin Fenerbahçe'nin geleceği için Ali Koç'a destek vermesi gerekiyor. Taraftarın desteğini karşılıksız bırakmamamız gerekiyor. Bugün stat dolacak." yorumunu yaptı.

COMOLLI: "HER ZAMAN İYİ FUTBOLCULARI VARDIR"

Damien Comolli ise Zenit hakkında, "Her zaman iyi futbolcuları olan, genelllikle kadrosunda yabancı olarak Brezilyalı futbolcuları bulunduran bir takım. 21 Şubat'ta oraya gittiğimizde hava çok soğuk olacak bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda Dünya Kupası için yapılan yeni bir statta oynayacağız. Bu bizim için gerçekten iyi bir durum en azından kaliteli bir zeminde oynayacağız. Zenit maçın oynanacağı dönemde kış arasında olacak biz ikinci yarıya başladığımız için onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız" değerlendirmesini yaptı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan ballı Damien Comolli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ersun da kendini hoca sanıyor ya heyhattt:)) adam işsizdi fener çağırınca yürüyüşü değişti haspamın??
Fenerbahçe güçlü takımdır her iki maçı da 5-0 alacaktır
bi defol git kardeşim ya batırdın fenerbahçemi fener düşmanımısın nesin ben senden daha iyi anlarım futboldan sayın koç bu adamı neden göndermiyosun o kadar futboldan anlayan var hem ülkemizi tanıyan içimizden biri olsa kötümü olur ...!
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