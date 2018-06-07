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Damien Comolli, Zeljko Buvac'ı Fenerbahçe'nin teknik direktörü yapmak istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu. İddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac.

Damien Comolli, Zeljko Buvac'ı Fenerbahçe'nin teknik direktörü yapmak istiyor!

Damien Comolli'nin Sportif Direktörlüğe resmen başlamasının ardından sarı-lacivertli yönetimde kollar sıvandı.

beIN SPORTS'un haberine göre; Aykut Kocaman yaptığı açıklamada 'İstifa etmedim' dese de, Comolli'nin takımın başına Zeljko Buvac'ı getirmek istediği belirtildi.

Klopp'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Buvac için Nuri Şahin ''Klopp'un ikizi gibi'' yorumunda bulunmuştu.

Dış basında çıkan haberlere göre Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger yerine Unai Emery'den önce Zeljko Buvac düşünülüyordu.

buvac

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Zeljko Buvac

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