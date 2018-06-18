Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fransız futbolcu, saat 22.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanan Damien Da Silva, daha sonra kulübe ait araçla konaklayacağı otele geçti.

Da Silva'nın şehri gezdikten sonra yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuşması bekleniyor.



