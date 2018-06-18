SPOR

Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, Trabzon'a geldi.

Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fransız futbolcu, saat 22.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanan Damien Da Silva, daha sonra kulübe ait araçla konaklayacağı otele geçti.

Da Silva'nın şehri gezdikten sonra yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuşması bekleniyor.


PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladıTrabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı
Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damien Da Silva Trabzonspor caen

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!

Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.