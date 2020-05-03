MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Ersubaşı boşanıyor mu? 'Sorunlar yaşadık?'

Damla Ersubaşı boşanıyor mu? 'Sorunlar yaşadık?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı'nın eşini takipten de çıkması "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Ersubaşı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Damla Ersubaşı boşanıyor mu? 'Sorunlar yaşadık?'

Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı ve fotoğraflarını da sildi.

Ersubaşı ise konuyla ilgili 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu:

Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi.

Çok büyük krizler yaşamadık eşimle. Şu an ihanet gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama ‘boşandık’ diye bir şey söz konusu değil."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Karantina onlara iyi geldi! Flaş kararKarantina onlara iyi geldi! Flaş karar
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser, Mustafa Can Keser damla ersubaşı,

En Çok Okunan Haberler

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Gülben Ergen son durumu hakkında açıklama yaptı

Gülben Ergen son durumu hakkında açıklama yaptı

'Güvercin' kavgası korkunç bitti!

'Güvercin' kavgası korkunç bitti!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O gazetecinin yorumu Demet Akalın'ı kızdırdı! 'Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları'

O gazetecinin oruç yorumu kızdırdı! 'Hem param hem minibüsüm hem de...'

Eda Ece'yi kızdırdılar! 'İftara çok az kaldı ben sizden...'

O yorumlara tepki! 'İftara çok az kaldı ben sizden...'

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

Olay dövüş videosu! İzlenme rekoru kırdı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evlenmeye karar verdi

Karantina onlara iyi geldi! Flaş karar

Nurgül Yeşilçay kadın cinayetlerini paylaştı! '20 kadın öldürüldü!'

'Gözden kaçmasın' dedi ve paylaştı! '20’si şüpheli ölüm...'

Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar sokak ortasında kavga etti

Sevgilisiyle sokakta kavga ederken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.