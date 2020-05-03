Damla Ersubaşı boşanıyor mu? 'Sorunlar yaşadık?'

Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı ve fotoğraflarını da sildi.

Ersubaşı ise konuyla ilgili 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu:

Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi.

Çok büyük krizler yaşamadık eşimle. Şu an ihanet gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama ‘boşandık’ diye bir şey söz konusu değil."



