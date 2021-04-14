Damla Ersubaşı'nın telefonla konuştuğu kişi şaşırttı

Sihirli Annem dizisi ile yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde tek başına alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Snob Magazin’in haberine göre; bu süreçte herhangi bir proje içerisinde yer almayacağını söyleyen güzel oyuncu, "Malum pandemi şartlarından dolayı şu sıralar sadece kendime, yakınlarıma ve aileme vakit ayırıyorum. Bunun dışında da yaptığım bir şey yok. Bugünde alışveriş için buraya geldim" açıklamasında bulundu.

DAMLA ERSUBAŞI ESKİ EŞİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Ayrıca Damla Ersubaşı, fotoğrafı çekildiği sırada telefon konuşmasına ara verip poz verdiği sırada telefonunun ekranında boşandığı eşinin adı olan 'Mustafa' yazması da dikkatlerden kaçmadı. Ersubaşı, eski eşiyle dostla ayrıldıklarını ve çocukları için sık sık bir araya geldiklerini söylemişti.

