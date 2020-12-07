MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

07.12.2020 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Zehra ve Zeynep Nisa ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Ersubaşı'nın son hali ise olay oldu.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın kızı Zeynep Nisa, 1 yaşına bastı. Kızının yeni yaşını evde mütevazı bir sürprizle kutlayan Ersubaşı, partiden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra ile birlikte çekilen bu karelerine, "Ah, ne şanslıyım ben anne olduğum için, sizin anneniz olduğum için... Hayatımın en güzel 'iyi ki'leri!" notunu düştü.

2894407_bf8e7f1a971bfd2b615103b4eaf51d3c_640x640

Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncu, Zeynep Nisa'nın fotoğraflarını ise şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: "İyi ki doğdun, iyi ki annen oldum güzel yavrum. Sağlıkla, mutlulukla dolu ömrün olsun Zeynep Nisa'm..."

2894407_a32b5cda6c2f616c747b9d23ff0254e6_640x640

Damla Ersubaşı'nın pozlarında kızlarından çok kendisinin yüzü dikkat çekti. Takipçileri genç oyuncuya "yüzüne ne yaptın" yorumları yağdırdı.

ESTETİK YOK MU?

Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

2894407_482d61f1c4f5fdba0ea7cd35d234698f_640x640

Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu.

2894407_2c9488e223b2d032e338644d39c3cd83_640x640
Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
MasterChef'te veda eden isim belli oldu!MasterChef'te veda eden isim belli oldu!
23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Diğer Haberler

The Undoing dizisinin yıldızı Matilda De Angelis anoreksiyayla savaşmış! Son pozu olay oldu

İtirafıyla olay olduktan sonra paylaştı! 'Her şey seksi'

Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı!

Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı!

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 6 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Gizem Güneş’e sürpriz kutlama

Güzel oyuncuya dizi setinde sürpriz!

MasterChef'ten ihraç edilen Uğur Yılmaz Deniz'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Shawn Mendes'ten Camila Cabello itirafı

Sevgilisiyle ilgili itirafıyla olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.