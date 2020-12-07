Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın kızı Zeynep Nisa, 1 yaşına bastı. Kızının yeni yaşını evde mütevazı bir sürprizle kutlayan Ersubaşı, partiden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra ile birlikte çekilen bu karelerine, "Ah, ne şanslıyım ben anne olduğum için, sizin anneniz olduğum için... Hayatımın en güzel 'iyi ki'leri!" notunu düştü.

Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncu, Zeynep Nisa'nın fotoğraflarını ise şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: "İyi ki doğdun, iyi ki annen oldum güzel yavrum. Sağlıkla, mutlulukla dolu ömrün olsun Zeynep Nisa'm..."

Damla Ersubaşı'nın pozlarında kızlarından çok kendisinin yüzü dikkat çekti. Takipçileri genç oyuncuya "yüzüne ne yaptın" yorumları yağdırdı.

ESTETİK YOK MU?

Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu.



Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını vermişti.

