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Damla Ersubaşı: Yüzümdeki morluk botokstan

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapan Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuştu.

Damla Ersubaşı: Yüzümdeki morluk botokstan

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mekanda atıştırmalık yiyen Ersubaşı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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HER ZAMAN GÖRÜŞMEK ZORUNDAYIZ"

Boşanma sonrası eski eşiyle görüşüp, görüşmediği sorulan Damla Ersubaşı, "Mustafa benim çocuklarımın babası. Biz her zaman onunla görüşmek zorundayız. Bunu çocuklarımız için, onların iyi olması için yapacağız" dedi.

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MORLUKLAR BOTOKSTAN

Yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapan Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuştu.


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