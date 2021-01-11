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Damla Uğurtürk kaç yaşında? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor?

11.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Damla Uğurtürk kaç yaşında? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk birlikte görüntülenince gündeme bomba gibi düştüler. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili aşk mı yaşıyor? Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu.

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz günlerde Etiler’de spor spikeri Damla Uğurtürk ile görüntülendi. 5 ay önce Beşiktaş’ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yapan ikilinin aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düştü.

Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan'ın arasındaki yaş farkı da gündeme giren konular arasındaydı. Herkes Damla Uğurtürk'ün kaç yaşında olduğunu ve hayatını merak etti.

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Damla Uğurtürk'ün sosyal medya paylaşımları da ilgi çekti. İşte ünlü spikerin hayatı ve merak edilenleri...

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DAMLA UĞURTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk arasında 19 yaş fark var. 1986, Ankara doğumlu Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, 5 senelik TRT kariyerinin ardından 2018 yılının sonlarında CNN Türk'ün spor servisine dahil oldu. Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

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Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı.

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Aşk iddialarından sonra Damla Uğurtürk'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı. Ünlü ikiliden aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama ise gelmedi.


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