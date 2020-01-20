Dan Bilzerian 40 saniyede 900 bin Dolar kaybetti!

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı ‘Kovboy’ lakaplı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti.
Tarihe geçen bu maçta Donald Cerrone dışında kaybeden bir diğer isim de sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian oldu. Dan Bilzerian, 40 saniyede yaklaşık 900 bin dolar kaybetti.
Skor'da yer alan habere göre; Dev maç öncesi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Dan Bilzerian, bahis oynayacağı paraları gösterdi. Yaptığı bahsin rakamını açıklamayan Dan Bilzerian, para miktarını sosyal medya kullanıcılarının tahminine bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları da paralar üzerinden bir tahminde bulunarak, bahsin yaklaşık 900 bin dolar (Yaklaşık 5 milyon 320 bin TL) olduğu kanısına vardı.
Maçı en önden izleyen Dan Bilzerian, 40 saniyede kaybettiği inanılmaz miktardaki paraya rağmen gecenin tadını çıkarmaya devam etti. Morali hiç bozulmayan Dan Bilzerian, eğlenmeyi sürdürdü.
İşte Dan Bilzerian’ın maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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