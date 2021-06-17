Dana kontrfile tarifi nasıl pişirilir? Kontrfile alırken buna dikkat!

Dana kontrfile özellikle kızartmalık bir ettir. Dananın bel kısmından gelir. Bütünü fileto olarak geçer. İki parçadan oluşur. Biri bonfile diğeri de kontrfiledir. Dana kontrfilenin yağlı mermerli olması halinde mangalda da pişirilebileceğini söyleyen Kasap şefi Abdullah Battal, etin fileto olarak 25 gün kadar dinlendirildiğini söyledi. 25 gün içerisinde iki parçaya ayrılan kontrfile, marine edildiği takdirde buzdolabından çıkartıldıktan sonra 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletmek gerekir. Ardından zeytinyağı, tuz ve dilendiği takdirde karabiber iki yüze birden yedirilir. Böylelikle dana kontrfile mühürlenmeye hazır hale gelir.

DANA KONTRFİLE IZGARADA VE TAVADA NASIL HAZIRLANIR?

Izgara ya da tava yüksek ısıya ulaştıktan sonra et yerleştirilir. Mühürleme yöntemiyle birer dakika arayla her yüzü yüksek ateşte pişirilir. Dilim kontrfilenin kalınlığına bağlı olarak pişirme süresi değişebilir. 1,5 parmak kalınlığındaki kontrfile 3 dakikada orta pişmiş hale gelir. Eti nasıl tüketmeyi seviyorsanız bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Pişirme işleminin ardından tabağa alınan etin bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesi önerilir.