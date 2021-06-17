Dana kontrfile tarifi nasıl pişirilir? Kontrfile alırken buna dikkat!

Dana kontrfile özellikle kızartmalık bir ettir. Dananın bel kısmından gelir. Bütünü fileto olarak geçer. İki parçadan oluşur. Biri bonfile diğeri de kontrfiledir. Dana kontrfilenin yağlı mermerli olması halinde mangalda da pişirilebileceğini söyleyen Kasap şefi Abdullah Battal, etin fileto olarak 25 gün kadar dinlendirildiğini söyledi. 25 gün içerisinde iki parçaya ayrılan kontrfile, marine edildiği takdirde buzdolabından çıkartıldıktan sonra 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletmek gerekir. Ardından zeytinyağı, tuz ve dilendiği takdirde karabiber iki yüze birden yedirilir. Böylelikle dana kontrfile mühürlenmeye hazır hale gelir.
Izgara ya da tava yüksek ısıya ulaştıktan sonra et yerleştirilir. Mühürleme yöntemiyle birer dakika arayla her yüzü yüksek ateşte pişirilir. Dilim kontrfilenin kalınlığına bağlı olarak pişirme süresi değişebilir. 1,5 parmak kalınlığındaki kontrfile 3 dakikada orta pişmiş hale gelir. Eti nasıl tüketmeyi seviyorsanız bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Pişirme işleminin ardından tabağa alınan etin bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesi önerilir.
Dana kontrfile fırında pişirileceği zaman önce tavada mühürlenir. Ardından 200 derecede ısıtılmış fırına sürülür. 15-20 dakika pişme süresinin ardından fırından çıkarılan dana kontrfile, 4 dakika dinlendirildikten sonra tüketilmeye hazırdır.
Dana Kontrfile tarifinin püf noktası:
Yağın kas lifleri arasına dağılmasıyla ortaya çıkan mermerli görünüm, ete kalite verir. Etin mermerli görünüme sahip olması daha kolay çiğnenmesini ve yumuşaklığını etkiler. Bu nedenle ette mermer görünümü olması etin kalitesini anlamada önemli bir kriter olarak kabul edilir.
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