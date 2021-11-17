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Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım

17.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, transfer sürecini anlattı.

Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım

5 yıl aradan sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamlarda bulundu.

Barcelona Başkanı Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti." dedi.

Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim." ifadelerini kullandı.

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