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Dani Alves'den 16 yıl sonra ilk

15.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Dani Alves'den 16 yıl sonra ilk

Kariyerine Brezilya takımlarından Sao Paulo'da devam eden Dani Alves 16 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Tecrübeli oyuncu, yıllar sonra ilk kez kupa kazanamayacak.

Kazandığı 41 kupayla rekorlar kitabına giren Dani Alves, 16 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan kapatacak. Brezilya Ligi'nde Palmeiras'la 1-1 berabere kalan Sao Paolo'nun şampiyon olamayacağı kesinleşti.

Avrupa kariyerine Sevilla'da başlayan tecrübeli oyuncu sonrasında Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain'de forma giydi. 2005-2006 sezonundan itibaren her yıl en az bir şampiyonluk yaşayan oyuncu, futbol tarihinde en çok kupa kazananlar listesinde zirvede yer alıyor.

KOLESİYONER ALVES

2003'te Avrupa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu muhteşem kariyerinin başlangıcını yaptı. Alves, 5 senelik Sevilla kariyerinde 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

2008-09 sezonunun başında 35.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya imza atan Brezilyalı burada tam 23 kupa kazandı. Alves ve Barcelona bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi, 6 LaLiga, 5 İspanya Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Kupası'na isimlerini yazdırdı.

Barcelona'nın ardından Juventus'a katılan Alves, burada 1 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası'nı koleksiyonuna ekledi. Çizme'de 1 sezon kalan tecrübeli sağ bek sonraki sezon Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Brezilyalı, 2 Ligue 1, 1 Fransa Ligi Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

Kariyerinin sonuna yaklaşan oyuncu 2019-2020 sezonunda ülkesinin takımlarından Sau Paolo'ya imza attı.

Milli takım kariyerinde 20 yaş altı takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Dani Alves, 2006-2007 ve 2018-2019'da da A takımda Amerika Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Brezilya
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