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Dani Alves'i maç sırasında arı soktu

FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Sao Paulo - Fortaleza maçında yıldız futbolcu Dani Alves'i arı soktu. Alves, "Bir arı tarafından maç sırasında sokulacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Dani Alves'i maç sırasında arı soktu

Brezilya Serie A Ligi'nde oynanan Sao Paulo - Fortaleza maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

Maçın henüz 25. dakikasında Barcelona'nın eski oyuncusu olan ve şu an Sao Paulo forması giyen Dani Alves'in acı içerisinde kaldığı görüntülendi. Yapılan kontroller sonrası Dani Alves'in arı tarafından sokulduğu farkedildi.

Bu olay sonrası yapılan kontrollerde köşe bayrağının eşek arıları tarafından istilaya uğradığı fark edildi. Fortaleza defans oyuncusu Jackson De souza, cesur bir hamle yaparak formasını yüzüne sardı ve korner direğini sahanın dışarısına çıkardı.

Arı sokması sonrası maça devam eden Dani Alves sosyal medya üzerinden, "Bir arı tarafından maç sırasında sokulacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dani alves sao paulo

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