Dani Alves kimdir? Barcelona oyuncusu Dani Alves aslen nereli, kaç yaşında?

Dani Alves Barcelona ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sağ bek oyuncusu olan Dani Alves'in alacağı ücret ve hayatı araştırılıyor. Peki Dani Alves kimdir, aslen nereli?

DANİ ALVES KİMDİR?

Daha önce sekiz sezon formasını giydiği Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Dani Alves Barcelona'ya ücret almadan geldi. Dani Alves'in 1 Ocak'tan itibaren forma giyebileceği ifade edildi. Alves'in sözleşmesinin 1 sene opsiyonlu olduğu ve sezon sonunda sona ereceği belirtildi.

6 Mayıs 1983'te Brezilya'da dünyaya gelen Dani Alves, sağ bek mevkiinde görev almaktadır. Futbolcu Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atmıştır. Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başlamıştır. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıkmıştır. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edilmiştir.

Oyuncu, Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştır.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 senelik imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk defa 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir. 2016/2017 döneminde ise 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuş ve Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında da forma giymiştir.



