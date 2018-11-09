SPOR

Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap

FUTBOL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves, hocalığını yapan Pep Guardiola hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunurken "Onun tarafından çalıştırılmak seksten daha iyi" ifadelerini kullandı. Guardiola'nın 'Ben seksi tercih ederim' sözü ise muhabirleri gülme krizine soktu.

Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı efsane sağ bek Dani Alves, eski çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında ilginç bir övgüde bulundu. Dani Alves, Barcelona’da tarih yazdıkları hocası hakkında “Guardiola çalıştığım en iyi koç. Onun tarafından çalıştırılmak, seksten daha iyi” ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola’ya eski öğrencisinin bu açıklaması basın toplantısında sorulurken Katalan teknik adam şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra açıklama hakkında görüşleri sorulan Guardiola, “Ben, açık ara, seksi tercih ederim” yanıtını verdi ve salondaki muhabirleri kahkahalara boğdu.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktıÜnlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı
Wesley Sneijder, Katar'ı karıştırdı: Burada oynadığım son maçWesley Sneijder, Katar'ı karıştırdı: Burada oynadığım son maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dani alves pep guardiola psg Manchester City

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap

Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Wesley Sneijder, Katar'ı karıştırdı: Burada oynadığım son maç

Wesley Sneijder, Katar'ı karıştırdı: Burada oynadığım son maç

UEFA açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in iadesi istenecek

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in iadesi istenecek

Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.