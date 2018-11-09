Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı efsane sağ bek Dani Alves, eski çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında ilginç bir övgüde bulundu. Dani Alves, Barcelona’da tarih yazdıkları hocası hakkında “Guardiola çalıştığım en iyi koç. Onun tarafından çalıştırılmak, seksten daha iyi” ifadelerini kullandı.
Pep Guardiola’ya eski öğrencisinin bu açıklaması basın toplantısında sorulurken Katalan teknik adam şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra açıklama hakkında görüşleri sorulan Guardiola, “Ben, açık ara, seksi tercih ederim” yanıtını verdi ve salondaki muhabirleri kahkahalara boğdu.
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