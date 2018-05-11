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Dani Alves sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak!

FRANSA HABERLERİ  | 11.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklandı.

Dani Alves sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak!

Dani Alves, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak! Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar, Dani Alves'in sakatlığının en az 6 hafta süreceğini ve Dünya Kupası'na yetişmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen 35 yaşındaki futbolcunun Paris'te Brezilya Milli Takımı doktorları ile bir araya geldiği ve yapılan kontrollerin ardından son kararın alındığı belirtildi.

Teknik direktör Tite, gelecek hafta Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunu açıklayacakken Dani Alves'in yerine hangi futbolcunun çağırılacağı büyük merak konusu oldu.

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