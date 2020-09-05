Dani Ceballos 1 yıl daha Arsenal'de

Arsenal, Dani Ceballos'u bir sezonluğuna daha kiraladı. Arsenal'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.
Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu Dani Ceballos, 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu. Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda ise 9 maçta görev aldı.
(AA)
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