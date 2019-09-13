Dani Sordo: Sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak

WRC heyecanı Marmaris'te devam ediyor. Şampiyonanın 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde düzenleniyor. Toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta kıyasıya mücadeleler verecek olan pilotlar, en iyi sıralamayı yakalamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacak.

Şampiyonada yarışan Red Bull pilotlarından İspanyol Dani Sordo, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dani Sordo, ''İlk kez burada yarışıyorum. Gerçekten de zorlu etaplar olduğunu biliyorum. Burada sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak. Buna göre planımı yapacağım'' diye konuştu.

''SHAKEDOWN BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ''

Shakedown etabının kendisi için zor geçtiğini anlatan Dani Sordo, ''İyi de geçmedi. Bu da açıkçası bana bir fikir verdi. Şimdi buna göre planlarımı yapıp etapları ona göre geçeceğim'' ifadelerini kullandı.

