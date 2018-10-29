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Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Brezilya, Daniel Correa Freitas'ın ölümüyle sarsıldı! Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta sahası Daniel Correa Freitas, evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu.

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta sahası Daniel Correa Freitas, evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu.

Sao Paulo kulübü, genç futbolcunun öldüğünü doğrularken ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilediler.

BOĞAZINDA BIÇAK DARBESİ...

Öte yandan Daniel Correa Freitas'ın boğazında iki tane derin bıçak izine rastlandığı belirtildi.

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, son olarak 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giyiyodu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Correa Freitas sao paulo

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