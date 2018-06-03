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Daniel Opare Beşiktaş'a dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kartal, eski futbolcusu Daniel Opare’yi yeniden kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladı.

Daniel Opare Beşiktaş'a dönüyor

Kartal, eski futbolcusu Daniel Opare’yi yeniden kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladı.

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Augsburg forması giyen ve takımıyla yeni sözleşme imzalamayan Opare’ye transfer teklifinde bulundu.

Serbest durumda olan 27 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş’a olumlu yanıt vermesi halinde transferin tamamlanacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giymişti. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
daniel opare Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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