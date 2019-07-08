Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a gidiyor

E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro’luk bonservis bedeliyle transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic’in, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek takımının kampından ayrıldığı ifade edildi.
Evkur yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç futbolcu, 7 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan’dan gelen teklif üzerine Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Bolu’dan ayrılarak İstanbul’a geçtiği ifade edildi.
Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.
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