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Danimarka 1 - 1 Avustralya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geldi. Danimarka'nın Eriksen ile bulduğu gole, Avustralya Jedinak ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Avustralya'nın bulduğu golde bir kez daha VAR sistemi devreye girdi ve Dünya Kupası'nda 6. kez VAR yardımıyla penaltı kararı verildi. Danimarka, aldığı puanla gruptan çıkma yolunda avantaj yakaladı.

Danimarka 1 - 1 Avustralya (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

  1. dakikada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.

Stat: Samara Arena
Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)
Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)
Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)
Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Avustralya dünya kupası

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