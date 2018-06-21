Danimarka 1 - 1 Avustralya (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.
Stat: Samara Arena
Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)
Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)
Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)
Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)
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