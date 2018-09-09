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Danimarka 2 - 0 Galler (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:33 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup maçında Danimarka, Christian Eriksen'in ayağından bulduğu gollerle Galler'i 2-0 devirdi.

Danimarka 2 - 0 Galler (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 4 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan B Ligi 4. Grup karşılaşmasında Danimarka, Aarhus Stadı'nda Galler'i ağırladı. Danimarka, 32. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Eriksen, 63. dakikada bu kez penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Ligi

  1. Grup: Bulgaristan-Norveç: 1-0

- D Ligi

  1. Grup: Gürcistan-Letonya: 1-0

  2. Grup: Makedonya-Ermenistan: 2-0
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar Ligi galler Danimarka

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