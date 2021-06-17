Danimarka Belçika maçı ne zaman? Danimarka Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı devam ederken, 17 Haziran Perşembe günü Danimarka ve Belçika takımları karşı karşıya geliyor. B Grubu ilk maçında Finlandiya karşısında sahadan mağlup ayrılan Danimarka, ilk puanını almak istiyor. Belçika ise Rusya’yı 3 – 0 yenmesinin ardından bir kez daha kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.

B GRUBU MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.

Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında, ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.

DANİMARKA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Belçika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayıNlanacak.

Danimarka - Belçika muhtemel 11'ler...

Danimarka: Schmeichel, Mehle, Kjaer, Christensen, Wass, M.Jensen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Wind, Braithwaite

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco



