Danimarka Belçika maçı ne zaman? Danimarka Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı devam ederken, 17 Haziran Perşembe günü Danimarka ve Belçika takımları karşı karşıya geliyor. B Grubu ilk maçında Finlandiya karşısında sahadan mağlup ayrılan Danimarka, ilk puanını almak istiyor. Belçika ise Rusya’yı 3 – 0 yenmesinin ardından bir kez daha kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.
B GRUBU MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.
Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında, ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.
EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Belçika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayıNlanacak.
Danimarka - Belçika muhtemel 11'ler...
Danimarka: Schmeichel, Mehle, Kjaer, Christensen, Wass, M.Jensen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Wind, Braithwaite
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco
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