Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? Danimarka Finlandiya maçı ne zaman?

EURO 2020 B Grubu maçında yaşanan korkunç dakikaların ardından Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eriksen, daha sonra sedyeyle soyunma odasına taşındı. Soyunma odasına taşınırken bilincinin yerinde olduğu görülen oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan sonra ise UEFA maçın ertelenmesine karar verdi.

KALBİ DURDU

EURO 2020’nin B Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya takımları karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Danimarka takımının oyuncuları yere yığılan arkadaşlarının yanına gelirken, sahaya sağlık görevlileri girdi. Sağlık görevlilere bir süre Eriksen’a kalp masajı yaptıktan sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Bir anda yere yığılan Eriksen’in takım arkadaşları yanına gelirken, tribünlerden Eriksen’a alkışlarla destek verildi. Eriksen’in bir yakını ise sahaya indi.

Yapılan açıklamada Eriksen’in kalbinin durduğu paylaşıldı. İlk müdahale sağlık görevlileri tarafından saha kenarında yapıldı.

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.