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Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? Danimarka Finlandiya maçı ne zaman?

12.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 B Grubunun ilk karşılaşması olan Danimarka ve Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Maçın 42. Dakikasında kalbi duran oyuncu Eriksen, bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşlarının yanına gelmesi ile beraber göz yaşlarına boğulan oyuncular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişe ile izledi. Danimarkalı Eriksen’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? Danimarka Finlandiya maçı ne zaman?

EURO 2020 B Grubu maçında yaşanan korkunç dakikaların ardından Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eriksen, daha sonra sedyeyle soyunma odasına taşındı. Soyunma odasına taşınırken bilincinin yerinde olduğu görülen oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan sonra ise UEFA maçın ertelenmesine karar verdi.

KALBİ DURDU
EURO 2020’nin B Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya takımları karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Danimarka takımının oyuncuları yere yığılan arkadaşlarının yanına gelirken, sahaya sağlık görevlileri girdi. Sağlık görevlilere bir süre Eriksen’a kalp masajı yaptıktan sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Bir anda yere yığılan Eriksen’in takım arkadaşları yanına gelirken, tribünlerden Eriksen’a alkışlarla destek verildi. Eriksen’in bir yakını ise sahaya indi.

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Yapılan açıklamada Eriksen’in kalbinin durduğu paylaşıldı. İlk müdahale sağlık görevlileri tarafından saha kenarında yapıldı.

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı oyuncu Eriksen’in maç esnasında kalbinin durmasının ardından UEFA, maçı “acil tıbbi durum” gerekçesiyle erteleme kararı verdi.

Son görüşmelerinin ardından TSİ 20:45 detayların paylaşılacağı açıklandı.

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Yapılan açıklamada ise iki takımın da maçın devamını istemesi ile beraber, UEFA maçın tekrar 21:30’da devamına karar verdi.

Ancak mücadele şu an için Türkiye'de kanallarında yayınlanmıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Finlandiya
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