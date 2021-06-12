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Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar: Eriksen yerden kalkamadı! UEFA maçı erteledi

12.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı. UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Christian Eriksen, bilinci açık bir şekilde saha kenarına alındı.

Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar: Eriksen yerden kalkamadı! UEFA maçı erteledi

Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı, oyuncuya kalp masajı yapıldı. Yıldız futbolcuya yapılan ilk müdahalenin ardından UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı.

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EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Danimarkalı oyuncular sahada gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan oyuncu sedye ile soyunma odasına götürüldü.

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MAÇ ERTELENDİ

UEFA yaşananların ardından Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini duyurdu.

YILDIZ FUTBOLCUDAN GÜZEL HABER

Sahada bir anda fenalaşarak yerde kalan Eriksen'e yapılan müdahalenin ardından saha kenarına alınırken bilincinin açık olduğu görüntülendi.

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UEFA'DAN AÇIKLAMA

Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in dahil olduğu tıbbi acil durumun ardından, her iki takım ve maç yetkilileri ile bir kriz toplantısı düzenlendi ve daha fazla bilgi TSİ 20:45'te iletilecek.

Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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DANİMARKA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Danimarka Futbol Federasyonu; Eriksen'in bilinci açık, oyuncu tetkikler için hastanede. Maç ile ilgili karar TSİ 20:45'te açıklanacak.


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