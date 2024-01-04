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  4. Danimarka'nın Süper Lig kulüplerinden Vejle Boldklub'un yeni sahibi Dr. Çağdaş Şenyürek oldu!

Danimarka'nın Süper Lig kulüplerinden Vejle Boldklub'un yeni sahibi Dr. Çağdaş Şenyürek oldu!

04.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Danimarka'nın Süper Lig'inde mücadele eden Vejle Boldklub'un yeni sahibi Dr. Çağdaş Şenyürek oldu. Şenyürek yaptığı açıklamada "Futbol planlamasını yapacak profesyonel ekibimizle birlikte hazırız." dedi.

Danimarka'nın Süper Lig kulüplerinden Vejle Boldklub'un yeni sahibi belli oldu. Uzun zamandır devam eden görüşmeler sonuçlanırken, Vejle kulübün yeni sahibi ve başkanı Dr. Çağdaş Şenyürek oldu.

"EKİBİMİZLE BİRLİKTE HAZIRIZ"

Başkan Şenyürek yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Danimarka futbolu Avrupa'nın yükselen değerlerinden biri. Vejle de köklü bir geçmişi olan, şampiyonuklar kazanmış ve önemli oyuncular yetiştirmiş bir kulüp. Biz Vejle'nin yeniden üst sıralar için mücadele edecek, Avrupa kupalarında Danimarka futbolunu temsil edecek bir kulüp haline gelmesi için bir yola çıktık. Futbol planlamasını yapacak profesyonel ekibimizle birlikte hazırız. Öncelikli hedefimiz Vejle'yi bu sezon ligde tutmayı başarmak ve ardından gelecek sezonlar için iyi bir kadro yapılanmasını başlatmak.

Orta ve uzun vade planlamalarımız ve yüksek enerjimizle futbola değer katmaya geldik.

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