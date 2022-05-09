Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 154. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yiğit başkanlığındaki Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Zeki Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel kurumlarından olan Danıştayımızın kuruluşunun 154. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu özel günde, Danıştay ve idari yargı mensupları olarak manevi huzurunuzdayız.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin, temel insan haklarının korunmasının, adaletin toplumsal yaşama hakim kılınmasının ve hızlı ve etkin işleyen bir yargı sisteminin tesisinin, gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinin gereklerinden olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle, milletimizin adalet beklentisini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak için yetkin ve özverili, bağımsızlık ve tarafsızlık değerlerine derinden bağlı mensuplarımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Hukuk devletini ve adalete olan güveni kalıcı kılmak ve bu suretle kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığında olduğumuzu huzurlarınızda ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz."

