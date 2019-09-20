SPOR

Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı

Tayland'da süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.

Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı. Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi.

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı. Bu kiloda B Grubu'nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Halter Şampiyonası daniyar ısmayilov tayland

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