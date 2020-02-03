Danla Bilic'in Aşkım Kapışmak'a bakışı olay oldu!

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Merve Özbey, dün akşam görkemli bir kına gecesi düzenledi. Geceye pek çok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz yıl davalık olan Danla Bilic ile Aşkım Kapışmak, Merve Özbey'in kına gecesinde karşılaştı.

Kapışmak'ı gören Bilic'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Bunun üzerine Kapışmak, ünlü Youtuber hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti.

Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü.

Mahkeme Aşkım Kapışmak’ın ‘kişilik haklarını zedelediği’ iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetmişti.

