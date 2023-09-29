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Danla Bilic'in sosyal medya kazancı ağızları açık bıraktı! 15 saniyede bakın ne kadar kazanıyor

29.09.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic son olarak Kubilay Aka ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. Her açıklaması ve her paylaşımıyla olay olan ünlü fenomenin sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Danla Bilic story ve post başına bakın ne kadar kazanıyor...

YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Danla Bilic, ünlü oyuncu Kubilay Aka ile geçtiğimiz sene sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi beklenenden kısa sürdü.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Danla Bilic bu defa sosyal medya kazancıyla çok konuşuldu. Ünlü fenomenin Instagram sayfasından aldığı reklamlar için post ve story başına aldığı ücret ortaya çıktı.

Danla Bilic 1

İddialara göre; Danla Bilic 15 saniyelik reklam ücreti olarak 150 bin TL ve 180 bin TL aralığında para kazanıyor. Fenomenler arasında en yüksek rakamı talep edenlerden biri olan Bilic'in sosyal medya kazancı adeta dudak uçuklattı.

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Neslihan Damla Aktepe bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanındı.

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Danla Bilic, internet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Bilic'in kanalı kısa sürede büyük ses getirdi.

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