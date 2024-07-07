Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile mi birlikte? Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım ile arkadaşlar...

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

Bir süre önce İstinye'de görüntülenen ikilinin yanında Doğan Alemdar ve Danla Bilic de vardı.

O günlerde görüntülendiklerine bir hayli şaşıran ünlü ikiliden Danla Bilic ilginç bir hamlede bulundu.

Danla Bilic ve milli futbolcu Alemdar, geçtiğimiz gece birbirlerini takibe alınca aşk dedikoduları alevlendi.



Ancak ikinin birlikte olup olmadıkları bilinmiyor. Danla Bilic'in 21 yaşındaki genç milliyle aşk yaşamaya başlamış olabileceği ihtimali ise gündemde.









