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  4. Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile mi birlikte? Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım ile arkadaşlar...

Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile mi birlikte? Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım ile arkadaşlar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 08:05
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel aşk yaşıyordu. Yaş farkıyla gündem olan ikilinin yanında daha önce Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Danla Bilic'in o hamlesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile mi birlikte? Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım ile arkadaşlar...

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

Bir süre önce İstinye'de görüntülenen ikilinin yanında Doğan Alemdar ve Danla Bilic de vardı.

O günlerde görüntülendiklerine bir hayli şaşıran ünlü ikiliden Danla Bilic ilginç bir hamlede bulundu.

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Danla Bilic ve milli futbolcu Alemdar, geçtiğimiz gece birbirlerini takibe alınca aşk dedikoduları alevlendi.

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Ancak ikinin birlikte olup olmadıkları bilinmiyor. Danla Bilic'in 21 yaşındaki genç milliyle aşk yaşamaya başlamış olabileceği ihtimali ise gündemde.

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Express


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Danla Bilic
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