Ömür Usta zirveye yerleşti! Daha 17 ve Teşkilat'ı üzen sonuç...

NOW'un yeni dizisi Ömür Usta dün gece 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin başrolde olduğu dizi fenomen olma yolunda...

Ömür Usta 5. bölümüyle 25 Ekim Pazar akşamında reyting zirvesine yerleşti. Dizi TOTAL izleyici grubunda 7.07 reyting 20,33 izlenme payı, AB kategorisinde 6,54 reyting 20,05 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6,62 reyting ve yüzde 18,34 izlenme payı alarak tüm kategorilerde adını birinci sıraya yazdırdı.

Daha 17 reyting birinciliğini kaybederken Teşkilat da sıralamada yine geride kaldı.



ÖMÜR USTA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ömür Usta 5. bölümde Mete’ye atılan suçu üstlenen Ömür, Rafet’in ifadesiyle serbest kalırken, Ömür’e çıkan ve kendisinin henüz haberi olmayan ikramiye Aliş’in annesi Vildan’ın da mahalleye geri dönmesini sağladı. Nevra, bitmek bilmeyen kinini bir kez daha Ömür’e kusarken bölümün sonunda yaşananlar hikayenin seyrine dair merakı artırdı.