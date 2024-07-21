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  4. Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görüntülendi! Aşk iddiaları vardı...

Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görüntülendi! Aşk iddiaları vardı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 08:30
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Yakın arkadaşı Ala Tokel'den sonra Danla Bilic de gönlünü futbolcuya kaptırdığı iddialarıyla gündemde. Bilic, 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar'la ilk kez görüntülendi.

Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görüntülendi! Aşk iddiaları vardı...

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel aşk yaşıyordu. Yaş farkıyla gündem olan ikilinin ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı.

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Fenomenlerin futbolcularla beraber olduğu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Al Tokel aşkını gizlemezken Danla Bilic ise bu konuda sessizdi. Ta ki ünlü futbolcu ile takipleşene kadar...

Danla Bilic ve milli futbolcu Alemdar, bir gece yarısı birbirlerini takibe alınca aşk dedikoduları alevlendi.

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Ünlü fenomen geçtiğimiz gün ise 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilk kez görüntülendi. Belgrad sokaklarında vakit geçiren ikilinin arasında yaşananlar merak edildi.

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Danla Bilic
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