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  4. Aleyna Tilki'den TikTok'ta havuz pozları! "Ne gereksiz paylaşım"

Aleyna Tilki'den TikTok'ta havuz pozları! "Ne gereksiz paylaşım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 07:11
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Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum', 'Yalan' ve 'Bu Benim Masalım' gibi şarkılarıyla adından söz ettirdiği gibi çıkışlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki TikTok'a özel havuz pozlarını paylaştı. O pozlar sosyal medyada tepki çekti.

Aleyna Tilki'den TikTok'ta havuz pozları! "Ne gereksiz paylaşım"

Sahne tarzı, şarkıları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son dönemde sahnelerden uzaklaştırıldığını ve engellendiğini söylemesiyle dikkat çekiyordu.

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Çıktığı Kıbrıs sahnesinde mini şortuyla çok konuşulan Tilki tatilde.

'Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenmedim' diyerek gündeme gelen Aleyna Tilki sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Son olarak havuzda pozlarını TikTok'ta paylaşan şarkıcı yine dikkat çekti.

Havuz kenarında sere serpe uzanarak şekilden şekle giren şarkıcıya sosyal medyada eleştiriler gecikmedi.

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Kimi Aleyna Tilki için "Ne gereksiz pozlar" derken kimi ise "TikTok kapatılsın" dedi.

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Aleyna Tilki
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