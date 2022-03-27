Danla Bilic silikon yaptırdı! "Net göstermeye karar verdim"

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic son haliyle gündemde. Fazla kilolarından mide küçültme ameliyatı sayesinde kurtulan Danla Bilic aynı zamanda üst üste estetik yaptırmasıyla da dikkat çekiyor.

Son haliyle bambaşka bir insana dönüşen fenomen son olarak da memelerine silikon taktırdı. Silikonlarını göstermek için Dubai tatilinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Bilic, silikonlarını istediği kadar gösteremediği kanısında.

Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" diyerek takipçilerini şaşırttı.

