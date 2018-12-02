Danla Bilic takipçilerine seslendi! Bana sahip çıkın

Danla Biliç sessizliğini bozdu.

Danla Bilic takipçilerine seslendi!

YouTube kanalı üzerinden sohbet ve makyaj videoları yayınlayan ünlü fenomen Danla Biliç, geçtiğimiz ay çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmesinin ardından ilk videosunu bugün yayınladı.

Yeni stüdyosunda eski formatıyla video çekmeye kaldığı yerden devam eden Danla Bilic ''Allah çarpsın psikolojimi bozdular. Dışarda arkadaşımla konuşurken yanlış bişey dermiyim die düşünüyorum. Psikolojim bozuldu! Evde kendi kendime konuşurken 'Allahım şuan yanlış birşey dedim mi?' die düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Hiçbir muhabbet yapamıyoruz. Bu ne yaa... Herşeyi düşünür oldum düşünmek zorunda değilim! Öğretmenmiyim ben ya, neden herşey örnek olmak zorundayım?''

Danla Biliç son yayınladığı videoda takipçilerine seslenerek '' Hepinizi çok seviyorum. Eğer arkamda durursanız, bana destek ve sahip çıkarsanız, gerçekten artık rahat rahat konuşabildiğim videolar çekmek istiyorum. Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar beni yemeğe kalktılar. Yedirmem... Sizde yedirmeyin. Lütfen bu zamana kadar herkese birlikte salladık. Birlikte sallamaya devam edelim.'' dedi.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği' sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulunmuştu.

Nacar, "Bir dernek kurduk. Bu derneğin bir amacı var. Çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma sosyal yardımlaşma derneği. Bu dernek aslında çok geç kalınmış bir dernek. Daha önceden kurulması gerekiyordu. Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık.

İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batur’a, biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine hemen açmadık tabi önce araştırdık baktık doğruluk paylarına baktık. Baktık ki gerçekten çok korkunç bir derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak, hem pedagogların kontrolünde olması gerekiyor.