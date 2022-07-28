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Danla Bilic'ten 'alkol' uyarısı yapan doktora olay yanıt! Ağızları açık bıraktı

28.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı ile bir mekanda yemek yiyen ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, arkadaşının habersizken çektiğini söylediği fotoğrafları ti'ye alarak paylaştı. Elinde şarap kadehi olduğunu gören bir takipçisi doktor olduğunu söyleyerek ünlü isme uyarıda bulundu. İşte Danla Bilic'in doktor takipçisine verdiği yanıt...

Danla Bilic'ten 'alkol' uyarısı yapan doktora olay yanıt! Ağızları açık bıraktı

Danla Bilic sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sürdürüyor. Farklı konspetlerde çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic, esprileri ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı Instagram paylaşımları nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oluyor.

danla bilic

DANLA BİLİC BU KEZ DE ARKADAŞINI DİLİNE DOLADI

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşıyla çıktığı akşam yemeğinde eğlendiği görüldü. Sık sık paylaşımda bulunan ünlü fenomen, bu kez de arkadaşını diline doladı.

danla bilic

ARKADAŞINI Tİ'YE ALMAK İSTERKEN UYARI ALDI

Arkadaşı Aslı'nın "Habersiz çok iyi postlar çektim" dediğini belirten Danla Bilic, söz konusu fotoğrafları peş peşe paylaşarak onu ti'ye aldı.

danla bilic

DANLA BİLİC'E DOKTOR TAKİPÇİSİNDEN UYARI

Art arda yaptığı alkollü paylaşımların ardından doktor olduğunu söyleyen bir Instagram kullanıcısının kendisine attığı mesajı paylaşan Danla Bilic, verdiği yanıtla olay oldu.

danla bilic

danla bilic

"ALKOL KULLANIP İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE SOKMANIN BİR SEBEBİ VAR MI?"

Danla Bilic, "Bu kadar alkol kullanıp, insanların gözünün içine sokmanın bir sebebi var mı acaba? Bir doktor olarak soruyorum..." sözlerine "Kan yapıyor bende" diyerek karşılık verdi.

danla bilic

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Danla Bilic
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