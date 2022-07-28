Danla Bilic'ten 'alkol' uyarısı yapan doktora olay yanıt! Ağızları açık bıraktı

Danla Bilic sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sürdürüyor. Farklı konspetlerde çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic, esprileri ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı Instagram paylaşımları nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oluyor.
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşıyla çıktığı akşam yemeğinde eğlendiği görüldü. Sık sık paylaşımda bulunan ünlü fenomen, bu kez de arkadaşını diline doladı.
Arkadaşı Aslı'nın "Habersiz çok iyi postlar çektim" dediğini belirten Danla Bilic, söz konusu fotoğrafları peş peşe paylaşarak onu ti'ye aldı.
Art arda yaptığı alkollü paylaşımların ardından doktor olduğunu söyleyen bir Instagram kullanıcısının kendisine attığı mesajı paylaşan Danla Bilic, verdiği yanıtla olay oldu.
Danla Bilic, "Bu kadar alkol kullanıp, insanların gözünün içine sokmanın bir sebebi var mı acaba? Bir doktor olarak soruyorum..." sözlerine "Kan yapıyor bende" diyerek karşılık verdi.
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