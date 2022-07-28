Danla Bilic'ten 'alkol' uyarısı yapan doktora olay yanıt! Ağızları açık bıraktı

Danla Bilic sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sürdürüyor. Farklı konspetlerde çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic, esprileri ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı Instagram paylaşımları nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oluyor.

DANLA BİLİC BU KEZ DE ARKADAŞINI DİLİNE DOLADI

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşıyla çıktığı akşam yemeğinde eğlendiği görüldü. Sık sık paylaşımda bulunan ünlü fenomen, bu kez de arkadaşını diline doladı.

ARKADAŞINI Tİ'YE ALMAK İSTERKEN UYARI ALDI

Arkadaşı Aslı'nın "Habersiz çok iyi postlar çektim" dediğini belirten Danla Bilic, söz konusu fotoğrafları peş peşe paylaşarak onu ti'ye aldı.

DANLA BİLİC'E DOKTOR TAKİPÇİSİNDEN UYARI

Art arda yaptığı alkollü paylaşımların ardından doktor olduğunu söyleyen bir Instagram kullanıcısının kendisine attığı mesajı paylaşan Danla Bilic, verdiği yanıtla olay oldu.

"ALKOL KULLANIP İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE SOKMANIN BİR SEBEBİ VAR MI?"

Danla Bilic, "Bu kadar alkol kullanıp, insanların gözünün içine sokmanın bir sebebi var mı acaba? Bir doktor olarak soruyorum..." sözlerine "Kan yapıyor bende" diyerek karşılık verdi.



