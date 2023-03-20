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Danla Bilic'ten olay Seda Sayan yorumu! "Buna içip içip ağladım"

19.03.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esprili makyaj videolarıyla fenomen olan Youtuber Danla Bilic, yeni bir formatla videolar paylaşmaya devam ediyor. Kanalında ünlüleri ağırlayan Bilic, o isimlerle birlikte hem yemek yapıyor hem de magazin gündemini değerlendiriyor. Danla'nın, son videosuna konuk olan Enis Arıkan'a Seda Sayan ile ilgili söyledikleri herkesin diline düştü.

Danla Bilic'ten olay Seda Sayan yorumu! "Buna içip içip ağladım"

Danla Bilic, sosyal medyayı işi gereği aktif kullanan ünlülerden. Son videosunda 'Seda Sayan'ın kendisini takipten çıktığını ve bunu gördüğünde içip içip ağladığını' söyleyen Danla Bilic, sosyal medyada gündem oldu.

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Bilic'in Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'la hem yemek hem de sektör dedikodusu yaptığı video, son dönemin en çok konuşulan konularından oldu. Bilic Arıkan'a "Seda abla beni unfollowlamış. Oğulcan'ın söylediğine göre fotoğralarını likelamıyormuşum. Instagram'ında bir yerim yokmuş.' dedi. Arıkan'ın ' Çocuklar hemen telefonumu alın. Seda ablacığımın her şeyini likelıyorsunuz hemen' cevabı izleyicileri oldukça güldürdü.

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Birlikte ıspanaklı kiş yapan ikilinin sohbeti oldukça beğenildi. Yemek tariflerinden magazin dedikodusuna, Enis Arıkan'ın botokslarından Danla Bilic'in mide ameliyatı sürecine dair birçok konunun konuşulduğu program izleyicileri kırdı geçirdi.

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KUBİLAY AKA İLE SEVGİLİYDİ

Danla Bilic ilişkilerini sessiz ve arka planda yaşamayı tercih eden ünlülerden. Geçtiğimiz aylarda adı oyuncu Kubilay Aka ile anılmıştı. Daha sonra ele ele görüntülenen çift, görenlerden olumlu tepkiler almıştı.

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Miray Daner ile olan aşkı ve sonrasındaki yaşananlarla uzun süre gündemde olan Kubilay Aka, Danla Bilic'le el ele pozlar vermişti. Fakat ikili arasında çok geçmeden ayrılık çanları çalmış ve sonucunda yollarını ayırmıştı. Şu an her ikisinin de hayatında biri var mı bilinmiyor.

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