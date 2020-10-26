Danla Bilic'ten olay sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Danla Bilic ve Enes Batur arasında neler oluyor? Enes Batur'un Danla Bilic'in mide ameliyatını hedef alan sözleri ve Bilic'in de Batur'a yanıt vermesiyle ortam gerilmişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’den şoke edecek itiraflar geldi. Bilic, UçanKuş TV'ye vermiş olduğu özel röportajda Enes Batur’un kendisine aşık olduğunu iddia etti.

Bilic, ‘’Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum’’ ifadelerini kullandı.

Şimdi tüm gözler Enes Batur'a çevrildi herkes Batur'un bu iddialara ne yanıt vereceğini merak ediyor.

